Українська співачка Юлія Саніна, яка є фронтвумен гурту The Hardkiss показала, як розважається в гримерці зі своїм чоловіком перед концертом.

Як повідомляє Politeka.net, у молодіжній мережі Тік Ток Саніна опублікувала кумедне відео, показавши, чим займається в гримерці в очікуванні концерту. Як відомо, зараз The Hardkiss їздить з гастролями по всій Україні. Навесні групі довелося на рік перенести концерт в НСК "Олімпійський" через коронавірус. Втім, артисти не залишили шанувальників без концертів.

На відео Саніна показала свій яскравий образ для чергового виступу. Вона кривлялася перед дзеркалом, після чого показала свого чоловіка, Валерія Бебко, який підіграв своїй дружині.

У коментарях парі залишили масу компліментів.

"Яка ж класна пара", "Як я розумію, це знято в гримерці в Сумах", "Саніна крута", "Юлечка! Ви-найкраща! Я вам говорив це два рази!", "Ти така гарна", "Дуже чекаю концерт", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Саніна зачарувала образом для "Маскараду", ведуча з шоу "Маска" не стала мовчати: "Така краса стоїть...".

Як повідомляла Politeka, Саніну після різкої зміни іміджу порівняли з Сейлор Мун.

Також Politeka писала, що Саніна здивувала змінами за 10 років: "не могла повірити...".