Відразу всі шестеро зіркових мисливців на популярному шоу "Маскарад-2" не змогли всидіти в своїх кріслах, пустившись в танок.

Як передає Politeka.net, під час останнього ефіру шоу «Маскарад» персонаж Бабайка виконав кавер на пісню Gangnam Style відомого корейського репера. Його виступ супроводжували запальні танці балету в смішних костюмах. Зіркові мисливці Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Юлія Саніна, Володимир Дантес, Юрій Ткач та Ігор Ласточкін стали танцювати біля своїх місць, повторюючи рухи за Бабайкою.

"Пам'ятаєте цю ритмічну зарядку від нашого пухнастого Бабайки? Це було дуже круто! Є припущення, хто ховається під цим костюмом?",- підписали відео на офіційній сторінці шоу в Instagram.

Шанувальники проекту залишили кілька захоплених відгуків про номер.

"Дуже весело", "Видно, що під маскою не співак", "Як же круто, що судді так підтримують учасників", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що у Мережу потрапили кадри закулісся шоу "Маскарад-2": що відбувається на проекті, коли глядачі не бачать.

Як повідомляла Politeka, Руслана під час "Маскараду-2" натякнула на вагітність: Білик не стрималася.

Також Politeka писала, що на "Маскарад-2" показали, хто ховався під маскою Мавки.