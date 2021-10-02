На шоу "Маскарад-2" розсекретили знаменитість, яка ховалася під маскою Мавки
Як пише Politeka.net, мисливці розкрили особу Мавки, під маскою якої ховалася співачка, переможниця "Євробачення" Руслана Лижичко. Пізніше Руслана опублікувала у себе в Instagram фото і зворушливий пост.
"Маску знято! Так, Мавка в проекті @maskarad_1plus1 - це ... Я! Ви не уявляєте, наскільки важко було кілька місяців мовчати про це! Як хотілося поділитися з усіма вами емоціями, які просто переповнювали мене на всіх етапах: від моменту створення самого образу Мавки і до фінального втілення всіх художніх задумів!",- зазначила Руслана.
За словами співачки, її перевтілення стало злиттям з цим образом.
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"Незважаючи на те, що зйомки проекту завершилися ще на початку серпня, я досі не можу вийти з цього образу. Зі мною ще ніколи такого не було", - зізналася артистка.
Нагадаємо, що Руслана повторила культові "Дикі Танці" на "Співають всі", підкоривши запалом: "Богиня".
Як повідомляла Politeka, Мавка з "Маскараду-2" заплутала Саніну з Єфросиніною, кадри виступу: "Вже трохи Руслана...".
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