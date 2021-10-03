Співачка Руслана Лижичко на шоу "Маскарад 2" зробила емоційне зізнання, що сколихнуло Мережу

48-річна артистка взяла участь у "Маскараді" - її персонаж, Мавку, розсекретили в останньому випуску. Позбувшись маски, Руслана приголомшила несподіваним поривом.

"Ви думали, що знаєте мене, але ви не знали, що знімаючи маску, Мавка готує свій секрет, свій сюрприз", - заінтригувала співачка.

Руслана додала, що це шоу дозволило їй зняти "маску з серця" і заявити про свою заповітну мрію - мати дитину.

Зоряний мисливець Ірина Білик розцінила слова Руслани, як натяк на близьке материнство. Співачка напросилася в куми: "Я тобі щиро цього бажаю, але ти повинна зараз сказати, візьмеш мене за хресну?".

Лижичко відповіла, згадавши Білик і, ймовірно, Машу Єфросиніну, що мають відношення до можливого здійснення її заповітної мрії.

"Я хочу попросити Іру і Машку теж, тому що Машка теж до цього приклалася".

Зазначимо, Руслана Лижичко та її чоловік Олександр Ксенофонтов одружені ще з 1995 року, проте дітей не мають. Є ймовірність, що скоро їх сім'ю чекає поповнення. І хоч Руслана не розкривала подробиць, але, можливо, співачка вдасться до сурогатного материнства. До речі, в Ірини Білик таким чином з'явився син Табриз п'ять років тому.

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