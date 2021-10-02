Творці шоу "Маскарад" дозволили зазирнути за лаштунки

На екрани скоро вийде третій випуск загадкового проекту, повідомляє Politeka.net.

Дві команди "мисливців": у першій - Маша Єфросиніна, Юлія Саніна і Юрій Ткач, а в другій - Ірина Білик, Володимир Дантес та Ігор Ласточкін, будуть вгадувати, хто ж ховається під масками старих і нових героїв.

Творці проекту повідомили в пості Instagram, що на сцену вийдуть вже відомі загадкова мультиінструменталістка М, пухнастий Бабайка і загадковий Арлекін, а до них приєднаються фантастичний Ельф і могутній Пірат. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Глядачам дозволили зазирнути за лаштунки і подивитися, як готується новий випуск.

У пості були розкриті деякі деталі про нових героїв шоу.

"За легендою шоу, Ельф - представник казкового народу. Зворушливий і наділений силою, він дарує радість і віру в серця людей, коли вони в розпачі. Казковий герой покаже складний акробатичний номер і змусить команди по-справжньому задуматися, хто саме ховається в його образі.



Другим новим фантастичним персонажем, який вийде на сцену, стане могутній Пірат. Бувалий моряк покаже вокальний талант і вразить мисливців гумором", - написано в пості.

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