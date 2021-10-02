Создатели шоу "Маскарад" позволили заглянуть за кулисы

На экраны скоро выйдет третий выпуск загадочного проекта, сообщает Politeka.net.

Две команды "охотников": в первой - Маша Ефросинина, Юлия Санина и Юрий Ткач, а во второй - Ирина Билык, Владимир Дантес и Игорь Ласточкин, будут угадывать, кто же скрывается под масками старых и новых героев.

Создатели проекта сообщили в посте Инстаграм, что на сцену выйдут уже известные загадочная мультиинструменталистка М, пушистый Бабайка и загадочный Арлекин, а к ним присоединятся фантастический Эльф и могучий Пират. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Зрителям разрешили заглянуть за кулисы и посмотреть, как готовится новый выпуск.

В посте были раскрыты некоторые детали о новых героях шоу.

"По легенде шоу, Эльф - представитель сказочного народа. Трогательный и наделен силой, он дарит радость и веру в сердца людей, когда они в отчаянии. Сказочный герой покажет сложный акробатический номер и заставит команды по-настоящему задуматься, кто именно скрывается в его образе.



Вторым новым фантастическим персонажем, который выйдет на сцену, станет мощный Пират. Бывалый моряк покажет вокальный талант и поразит охотников юмором", - написано в посте.

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