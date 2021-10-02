Создатели шоу "Маскарад" позволили заглянуть за кулисы
На экраны скоро выйдет третий выпуск загадочного проекта, сообщает Politeka.net.
Две команды "охотников": в первой - Маша Ефросинина, Юлия Санина и Юрий Ткач, а во второй - Ирина Билык, Владимир Дантес и Игорь Ласточкин, будут угадывать, кто же скрывается под масками старых и новых героев.
Создатели проекта сообщили в посте Инстаграм, что на сцену выйдут уже известные загадочная мультиинструменталистка М, пушистый Бабайка и загадочный Арлекин, а к ним присоединятся фантастический Эльф и могучий Пират. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
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Зрителям разрешили заглянуть за кулисы и посмотреть, как готовится новый выпуск.
В посте были раскрыты некоторые детали о новых героях шоу.
"По легенде шоу, Эльф - представитель сказочного народа. Трогательный и наделен силой, он дарит радость и веру в сердца людей, когда они в отчаянии. Сказочный герой покажет сложный акробатический номер и заставит команды по-настоящему задуматься, кто именно скрывается в его образе.
Вторым новым фантастическим персонажем, который выйдет на сцену, станет мощный Пират. Бывалый моряк покажет вокальный талант и поразит охотников юмором", - написано в посте.
Ранее Politeka писала, что шоу "Маскарад", в Сеть слили фото новых персонажей еще до эфира
Напомним, что на шоу "Маскарад-2" рассекретили Кошку и Медузу Горгону, украинцы разочарованы
A еще Politeka сообщала, что участница шоу "Маскарад" нагрубила Ирине Билык и пригрозила Ефросининой