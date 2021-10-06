Сразу все шестеро звездных охотников на популярном шоу «Маскарад-2» не смогли усидеть в своих креслах, пустившись в пляс.

Как передает Politeka.net, во время последнего эфира шоу «Маскарад» персонаж Бабайка исполнил кавер на песню Gangnam Style известного корейского рэпера. Его выступление сопровождали зажигательные танцы балета в смешных костюмах. Звездные охотники Ирина Билык, Маша Ефросинина, Юлия Санина, Владимир Дантес, Юрий Ткач и Игорь Ласточкин стали танцевать возле своих мест, повторяя движения за Бабайкой.

«Помните эту ритмичную зарядку от нашего пушистого Бабайки? Это было очень круто! Есть догадки, кто скрывается под этим костюмом?», - подписали видео на официальной странице шоу в Инстаграм.

Поклонники проекта оставили несколько восторженных отзывов о номере.

«Очень весело», «Видно, что под маской не певец», «Как же круто, что судьи так поддерживают участников», - пишут пользователи сети.

Напомним, что в сеть попали кадры закулисья шоу "Маскарад-2": что происходит на проекте, когда зрители не видят.

Как сообщала Politeka, Руслана во время "Маскарада-2" намекнула на беременность: Билык не сдержалась.

Также Politeka писала, что на «Маскарад-2» показали, кто прятался под маской Мавки.