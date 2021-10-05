Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач вирішив приміряти образ поп-ікони. Артист здивував образом з макіяжем на обличчі і чорному корсеті.

Юрій Ткач сподобався глядачам завдяки своїй відкритості та харизмі, повідомляє Politeka.net. Зараз артиста звуть на зйомки різних шоу.

Зокрема, гуморист знімається в проекті "Маскарад", де він у складі однієї з команд "мисливців" вгадує, хто ховається під маскою того чи іншого героя.

Другого жовтня в ефір вийшов новий випуск. На традиційному «Ліпсінк батлі» дві команди змагалися за право назвати свої версії суперзірок, які знаходяться в таємничих образах.

Так, Ірина Білик і Юрій Ткач перевтілилися в співачку Мадонну. Особливо глядачам сподобався образ зірки "Квартал 95". Гуморист зробив макіяж, а також надів прозорий корсет з конусами.

"Коли попросили одягнутися скромніше 😀

А як би ви підписали цю фотографію @yuriy_tkach?",- поцікавилися автори поста в офіційній групі Instagram.

Зазначимо, Юрій Ткач перебуває в команді телеведучої Маші Єфросиніної і співачки Юлії Саніної.

"Мисливці" змагаються з іншими - співаками Іриною Білик і Володимиром Дантесом, і гумористом Ігорем Ласточкіним.

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