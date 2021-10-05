Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач решил примерить образ поп-иконы. Артист удивил образом с макияжем на лице и черном корсете.
Юрий Ткач понравился зрителям благодаря свей открытости и харизме, сообщает Politeka.net. Сейчас артиста зовут на съемки различных шоу.
В частности, юморист снимается в проекте "Маскарад", где он в составе одной из команд "охотников" угадывает, кто скрывается под маской того или иного героя.
Второго октября в эфир вышел новый выпуск. На традиционном «Липсинк батле» две команды состязались за право назвать свои версии суперзвезд, которые находятся в таинственных образах.
Так, Ирина Билык и Юрий Ткач перевоплотились в певицу Мадонну. Особенно зрителям понравился образ звезды "Квартал 95". Юморист сделал макияж, а также надел прозрачный корсет с конусами.
Экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной: "С Каролиной тоже есть такое..."
Звезда сериала "Пес" Жонин устроил пьяное ДТП в Киеве и угрожал журналистам: "Я вас найду!"
Эллерта после ссоры с Мишиной засекли с известной ведущей: тоже брюнетка с длинными волосами
Полякова засветила интерьер своей роскошной виллы с частным пляжем и яхтой: "Ничего не может быть лучше"
Ксения Мишина показала с кем живет после разрыва с Эллертом: "Я люблю тебя"
"Когда попросили одеться скромнее 😀
А как бы вы подписали эту фотографию @yuriy_tkach?", - поинтересовались авторы поста в официальной группе Инстаграм.
Отметим, Юрий Ткач состоит в команде телеведущей Маши Ефросининой и певицы Юлии Саниной.
"Охотники" соперничают с другими - певцами Ириной Билык и Владимиром Дантесом, и юмористом Игорем Ласточкиным.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" прильнул к жене, не сдерживая чувств
Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" Ткач радикально преобразился, покорив Санину новой внешностью
Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" Ткач возвращается на "Танці з зірками" в новом ампула