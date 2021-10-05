Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач решил примерить образ поп-иконы. Артист удивил образом с макияжем на лице и черном корсете.

Юрий Ткач понравился зрителям благодаря свей открытости и харизме, сообщает Politeka.net. Сейчас артиста зовут на съемки различных шоу.

В частности, юморист снимается в проекте "Маскарад", где он в составе одной из команд "охотников" угадывает, кто скрывается под маской того или иного героя.

Второго октября в эфир вышел новый выпуск. На традиционном «Липсинк батле» две команды состязались за право назвать свои версии суперзвезд, которые находятся в таинственных образах.

Так, Ирина Билык и Юрий Ткач перевоплотились в певицу Мадонну. Особенно зрителям понравился образ звезды "Квартал 95". Юморист сделал макияж, а также надел прозрачный корсет с конусами.

"Когда попросили одеться скромнее 😀

А как бы вы подписали эту фотографию @yuriy_tkach?", - поинтересовались авторы поста в официальной группе Инстаграм.

Отметим, Юрий Ткач состоит в команде телеведущей Маши Ефросининой и певицы Юлии Саниной.

"Охотники" соперничают с другими - певцами Ириной Билык и Владимиром Дантесом, и юмористом Игорем Ласточкиным.

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