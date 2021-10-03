Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач впечатлил украинцев удачным преображением в известного героя для шоу «Танці з зірками»

Как известно, 37-летний комик появился в новом эфире «Танців» в качестве ведущего звездного балкона. Несколько сезонов назад Ткач и сам был одним из конкурсантов на танцевальном шоу, однако так и не дошел до финала.

Как пишет Politeka.net, этот выпуск «Танців» посвящен кино, а значит участники, ведущие и судьи появились на экране в образах узнаваемых героев. Ткач не стал исключением. Для шоу его превратили в супер-злодея по имени Грю из популярного детского мультфильма «Гадкий я».

Стоит отметить, что для этого перевоплощения внешность артиста не пришлось кардинально менять, ведь у него и так много общего с персонажем. Стилистам было достаточно соорудить комику характерный нос «крючком», подобрать соответствующую одежду и завершить образ макияжем.

В своем Инстагарм Ткач поделился фото результата.

«Танцы не попускают», - подписал кадр юморист.

Образ Юрия впечатлил Юлию Санину из группы The Hardkiss.

«Какой крутой!», - написала она.

Поклонники Ткача также отреагировали на его пост.

«Господи, я подумала что это фото из мультика, а потом присмотрелась», «Мой любимый Дрю!!!», «Как вы похожи», «Отличный образ», «Такой милашка, чисто шоу долгоносиков», «Гримёр поработал отлично, БРАВО!», - пишут люди.

Напомним, звезда "Квартал 95" Ткач слил кадры закулисья «Танців з зірками» и «Маскарада».

Как сообщала Politeka, жена Юрия Ткача из «Квартал 95» поразила признанием, заговорив о детях.

Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" Ткач возвращается на "Танці з зірками" в новом ампула.