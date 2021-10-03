Известный украинский артист Юрий Ткач, который стал ведущим звездного балкона на шоу "Танці з зірками", порадовал кадрами со съемок
Как пишет Politeka.net, известный 37-летний актер и юморист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.
Юрий Ткач показал кадры со съемок "Танців з зірками". При этом он рассказал, что в этом же павильоне снимают в частности «Голос» и «Маскарад». Артист провел короткую экскурсию.
«Друзья, вы знаете, что это? Это паркет павильона 12-го, где снимают «Танці з зірками», «Голос», «Маскарад», и т. д», - отметил артист.
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Также он показал гримерку.
«Все очень чистенько, аккуратненько. Немножко поцарапано. Это я психовал, нервничал. Знаете, бывает такая штука. Кушать хотелось, еды не было», - пошутил Юрий.
«Ну и вот. Этим питаюсь. Не кормят меня, короче», - добавил Ткач.
Напомним, что Виктория Ткач раскрыла печальные последствия болезни: "До сих пор не вернулись...".
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач рассказал подробности съемки популярного сериала: «Взял у бабушки…».
Также Politeka писала, что Ткач решил вернуться на "Танці з зірками": "Лучше Меловина и Джамалы".