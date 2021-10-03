Известный украинский артист Юрий Ткач, который стал ведущим звездного балкона на шоу "Танці з зірками", порадовал кадрами со съемок

Как пишет Politeka.net, известный 37-летний актер и юморист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.

Юрий Ткач показал кадры со съемок "Танців з зірками". При этом он рассказал, что в этом же павильоне снимают в частности «Голос» и «Маскарад». Артист провел короткую экскурсию.

«Друзья, вы знаете, что это? Это паркет павильона 12-го, где снимают «Танці з зірками», «Голос», «Маскарад», и т. д», - отметил артист.

Также он показал гримерку.

«Все очень чистенько, аккуратненько. Немножко поцарапано. Это я психовал, нервничал. Знаете, бывает такая штука. Кушать хотелось, еды не было», - пошутил Юрий.

«Ну и вот. Этим питаюсь. Не кормят меня, короче», - добавил Ткач.

Напомним, что Виктория Ткач раскрыла печальные последствия болезни: "До сих пор не вернулись...".

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач рассказал подробности съемки популярного сериала: «Взял у бабушки…».

Также Politeka писала, что Ткач решил вернуться на "Танці з зірками": "Лучше Меловина и Джамалы".