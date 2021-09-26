Відомий комік і актор "Квартал 95" Юрій Ткач відкрив у собі новий талант і вразив вокалом на сцені

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Дніпро", де він виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал".

Цього разу гуморист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Юрій Ткач стоїть перед мікрофоном на "Квартал 95" і несподівано починає співати. Він показав себе з іншого боку і вразив рівнем вокального навички. Артист протягнув кілька нот і затряс камерою, після чого зупинив зйомку відео.

"Ідеальна сторіз", - зазначив Юрій Ткач.

Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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