Известный комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач открыл в себе новый талант и поразил вокалом на сцене

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал".

На этот раз юморист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Юрий Ткач стоит перед микрофоном на "Квартал 95" и неожиданно начинает петь. Он показал себя с другой стороны и поразил уровнем вокального навыка. Артист протянул несколько нот и затряс камерой, после чего остановил съемку видео.

"Идеальная сториз", - отметил Юрий Ткач.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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