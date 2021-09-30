Известный украинский юморист Юрий Ткач стал ведущим звездного балкона на шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, известный 37-летний комик и телеактор Юрий Ткач, который был звездным тренером в "Лиге смеха", а также играл главную роль в ситкоме "Однажды под Полтавой", недавно стал одним из ведущих актеров студии "Квартал 95". Кроме этого, Ткач участвует и в других телевизионных проектах – стал капитаном команды звездных детективов на шоу "Маскарад".

К тому же, на официальной странице "Танців з зірками" в Instagram сообщили, что Юрий Ткач стал ведущим звездного балкона шоу. Заметим, что каждую неделю на звездном балконе появляются новые знаменитости.

"Ведущим звездного балкона на пятом эфире станет Юрий Ткач @yuriy_tkach 🎉 А вы угадали нашего гостя? Пишите в комментариях 😉 ", - написали на странице.

Напомним, что в 2017 году Ткач был участником "Танцев со звездами". Он танцевал в паре с Илоной Гвоздевой, однако победить на шоу им не удалось.

В комментариях поклонники танцевального проекта рассказали о своих впечатлениях от такого решения продюсеров шоу.

"О, прикольный будет балкон) 👏 ", " Эхаххх. Знала я супер! 😍 ", "Можно его еще раз на танцы, он лучше Меловина и Джамалы танцует", "Будет весело", "Клаааас 🔥🔥 ", "Отличный ведущий 👏 ", "Супер 😍❤️ ", " Ткач - это здорово, он позитивчик! И танцевал старался 😍", " так и знала, Ткач !! ...",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена Юрия Ткача раскрыла печальные последствия коронавируса: "До сих пор не вернулись...".

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" раскрыл неожиданные детали съемки популярного сериала и засветил кадры: "Взял у бабушки...".

A еще Politeka сообщала, что дочь Ткача из "Квартал 95" в элитной школе встретила первую любовь, мама разговорилась: "Я радовалась".