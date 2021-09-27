Дружина актора Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія розповіла про доньку

Як пише Politeka.net, У Юрія Ткача є дружина Вікторія, яка народила акторові дочку. Ліза вже навчається в приватній школі, за яку щомісяця пара платить 16 тисяч гривень. Вікторія вирішила в Instagram розповісти, що відбувається у Лізи в житті.

"Пару днів тому, Лізі сказала мені

"мамочка, я закохалася..»

І тут здавалося б, я повинна трохи напружитися,

але ні, всередині себе я раділа і

одночасно слухала подробиці

її першої, шкільної закоханості!..)))

А раділа знаєте чому?!

Та тому що це і є

показник наших з нею дружніх відносин..!!!

Лізі поділилася такими важливими

для неї почуттями саме зі мною ... першою!!!!

Наші діти, набагато розумніші і глибше,

чим ми з вами думаємо!

І для того, щоб вони впустили нас

у свій світ, потрібно зробити все можливе,

щоб в першу чергу,

стати для них ДРУУУУГОМ!!!

Дати максимальну підтримку

і бути головне опорою, спиною ,

"подушкою", теплим пледом,

гарячому зігріваючим чаєм…

Діти-це згусток емоцій і почуттів!

Їм важливо ділиться своїми переживаннями,

своїми радощами, для того,

щоб емоційно розвантажуватися!

Будьте поруч зі своїми дітьми і не пропустіть шанс ,

бути своїй дитині другом...", - написала Вікторія.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"І на ранок дізналася друга "подружка " тато" ," це велике щастя, коли дитина ділиться своїми почуттями і переживаннями", "Віка ви така розумниця. А Ваша Ліза чудова дівчинка".

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