Дружина актора Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія розповіла про доньку
Як пише Politeka.net, У Юрія Ткача є дружина Вікторія, яка народила акторові дочку. Ліза вже навчається в приватній школі, за яку щомісяця пара платить 16 тисяч гривень. Вікторія вирішила в Instagram розповісти, що відбувається у Лізи в житті.
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І тут здавалося б, я повинна трохи напружитися,
але ні, всередині себе я раділа і
одночасно слухала подробиці
її першої, шкільної закоханості!..)))
А раділа знаєте чому?!
Та тому що це і є
показник наших з нею дружніх відносин..!!!
Лізі поділилася такими важливими
для неї почуттями саме зі мною ... першою!!!!
Наші діти, набагато розумніші і глибше,
чим ми з вами думаємо!
І для того, щоб вони впустили нас
у свій світ, потрібно зробити все можливе,
щоб в першу чергу,
стати для них ДРУУУУГОМ!!!
Дати максимальну підтримку
і бути головне опорою, спиною ,
"подушкою", теплим пледом,
гарячому зігріваючим чаєм…
Діти-це згусток емоцій і почуттів!
Їм важливо ділиться своїми переживаннями,
своїми радощами, для того,
щоб емоційно розвантажуватися!
Будьте поруч зі своїми дітьми і не пропустіть шанс ,
бути своїй дитині другом...", - написала Вікторія.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"І на ранок дізналася друга "подружка " тато" ," це велике щастя, коли дитина ділиться своїми почуттями і переживаннями", "Віка ви така розумниця. А Ваша Ліза чудова дівчинка".
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