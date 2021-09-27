Жена актера и комика из «Квартал 95» Юрия Ткача рассказала, почему пропала из социальных сетей
Как пишет Politeka.net, семья Юрия и Виктории является одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Известно, что Виктория и дочка Ткача Лиза постоянно находятся рядом с главой семейства. Они ездят с актером на съемки и интервью, стараясь как можно больше времени проводить вместе.
Виктория активно ведет социальные сети, но в последнее время поклонники заметили ее пропажу, о чем сразу же спросили женщину.
«Почему в последнее время вас мало в Инстаграм», - обратились к Виктории фанаты.
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«Вопрос, который мне часто задает мамуля! А недавно даже Юркина мама, Ирина Николаевна, задала такой же вопрос! Ток мамы спрашивают с фразой-приставкой к этому вопросу «что-то случилось? У вас все хорошо?" Да! Все отлично! Просто иногда случается передоз соц.сетей и хочется залезть под панцирь. Только я и моя семья!», - ответила женщина, опубликовав жизнерадостное фото.
Напомним, что Юрий Ткач похвастался подросшей дочкой Лизой: «Буду делать все, чтобы…».
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