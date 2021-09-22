Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач з битою в руках несподівано показав себе з нового боку

Популярний український гуморист порадував шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Ткач часто веселить фанатів кадрами, на яких він постає в кумедних образах. Однак, цього разу артист вирішив показати, що може виглядати загрозливо. Так, на фото комік в квітчастій сорочці і кепці стоїть, піднявши биту і нібито вказуючи нею в камеру.

Ткач також надав своєму обличчю суворе вираження. Втім, серйозність його пози розбавили різнокольорові фарби, якими був забруднений артист. Судячи з усього, це фото було зроблено під час якихось зйомок.

"Відбиваю бажання до поганого настрою", - з властивим йому гумором підписав фото Ткач.

Фанати артиста не змогли пройти повз знімка.

"Класний!", "Не допомогло потрібно щось більш ефективне", "боєць гумористичного фронту", "жорсткий ти Юра", "вийшло відбити", "Юрчик, а по пивку?", "Ти супер", "Я посміхнулася", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач і Єфросиніна зійшлися в сутичці з Білик, інтрига шоу "Маскарад" наростає.

Як повідомляла Politeka, Ткач і Дантес в перуках і на підборах насмішили пародією на Ірину Білик.

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" похвалився підросла донькою-іменинницею.