Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач з битою в руках несподівано показав себе з нового боку
Популярний український гуморист порадував шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Ткач часто веселить фанатів кадрами, на яких він постає в кумедних образах. Однак, цього разу артист вирішив показати, що може виглядати загрозливо. Так, на фото комік в квітчастій сорочці і кепці стоїть, піднявши биту і нібито вказуючи нею в камеру.
Ткач також надав своєму обличчю суворе вираження. Втім, серйозність його пози розбавили різнокольорові фарби, якими був забруднений артист. Судячи з усього, це фото було зроблено під час якихось зйомок.
"Відбиваю бажання до поганого настрою", - з властивим йому гумором підписав фото Ткач.
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Фанати артиста не змогли пройти повз знімка.
"Класний!", "Не допомогло потрібно щось більш ефективне", "боєць гумористичного фронту", "жорсткий ти Юра", "вийшло відбити", "Юрчик, а по пивку?", "Ти супер", "Я посміхнулася", - пишуть люди.
Нагадаємо, Ткач і Єфросиніна зійшлися в сутичці з Білик, інтрига шоу "Маскарад" наростає.
Як повідомляла Politeka, Ткач і Дантес в перуках і на підборах насмішили пародією на Ірину Білик.
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" похвалився підросла донькою-іменинницею.