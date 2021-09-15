Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач зворушливо привітав з днем народження свою маленьку доньку
Артист поділився новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net. Як відомо, Юрій і його дружина Вікторія виховують дочку Лізу. Гуморист часто публікує фото і відео з нею в своїх соцмережах. Судячи з кадрів, своїм почуттям гумору і артистизмом дівчинка пішла в тата.
15 Вересня Лізі виповнюється 7 років. З цього приводу Ткач поділився щирим привітанням, в якому постарався висловити свою любов до доньки.
"З Днем народження, моя маленька крихта Лізі))) тобі сьогодні виповнюється 7 рочків і найцікавіше в житті у тебе ще попереду))) Нескінченно тебе люблю і буду робити все, щоб ти завжди була щаслива і посміхалася))) Нехай Бог тебе береже, а ми з Вікою завжди будемо поруч!", - написав комік.
Він також поділився коротким відео, на якому тримає дочку за руку, поки та крутиться, повертаючись на 360 градусів.
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Шанувальники Ткача приєдналися до його привітань.
"Щиро вітаю вашу дочку з днем народження. Бажаю їй міцного-міцний здоров'я, щастя і здійснення всіх бажань", "всього всього самого найкращого тобі завжди", "з іменинницею вас", "вітаю маленьке сонечко, веселушку Лізу зі святом", - пишуть люди.
Нагадаємо, дочка Юрія Ткача розревілася під школою з однокласницею Кошовою.
Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" Ткач показав, що може змусити його верещати.
Також Politeka писала, що дружина Ткача важко переживає розставання з дочкою.