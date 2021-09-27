Жена актера Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория рассказала о дочери
Как пишет Politeka.net, у Юрия Ткача есть жена Виктория, которая родила актеру дочь. Лиза уже учится в частной школе, за которую ежемесячно пара платит 16 тысяч гривен. Виктория решила в Инстаграм рассказать, что происходит у Лизы в жизни.
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И тут казалось бы ,я должна немного напрячься,
но нет, внутри себя я ликовала и
одновременно слушала подробности
её первой , школьной влюбленности!..)))
А ликовала знаете почему?!
Да потому что это и есть
показатель наших с ней дружеских отношений..!!!
Лизи поделилась такими важными
для неё чувствами именно со мной… первой!!!!
Наши дети , гораздо умнее и глубже,
чем мы с вами думаем!
И для того, чтобы они впустили нас
в свой мир , нужно сделать всё возможное,
чтобы в первую очередь,
стать для них ДРУУУУГОМ!!!
Дать максимальную поддержку
и быть главное опорой, спиной ,
«подушкой», тёплым пледом,
горячем согревающим чаем…
Дети - это сгусток эмоций и чувств!
Им важно делится своими переживаниями,
своими радостями, для того,
чтобы эмоционально разгружаться!
Будьте рядом со своими детьми и не упустите шанс ,
быть своему ребёнку другом…", - написала Виктория.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"И на утро узнала вторая "подружка "папа", "Это большое счастье, когда ребенок делится своими чувствами и переживаниями", "Вика Вы такая умница. А Ваша Лиза замечательная девочка".
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