Жена актера Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория рассказала о дочери

Как пишет Politeka.net, у Юрия Ткача есть жена Виктория, которая родила актеру дочь. Лиза уже учится в частной школе, за которую ежемесячно пара платит 16 тысяч гривен. Виктория решила в Инстаграм рассказать, что происходит у Лизы в жизни.

"Пару дней назад, Лизи сказала мне

«мамочка, я влюбилась..»

И тут казалось бы ,я должна немного напрячься,

но нет, внутри себя я ликовала и

одновременно слушала подробности

её первой , школьной влюбленности!..)))

А ликовала знаете почему?!

Да потому что это и есть

показатель наших с ней дружеских отношений..!!!

Лизи поделилась такими важными

для неё чувствами именно со мной… первой!!!!

Наши дети , гораздо умнее и глубже,

чем мы с вами думаем!

И для того, чтобы они впустили нас

в свой мир , нужно сделать всё возможное,

чтобы в первую очередь,

стать для них ДРУУУУГОМ!!!

Дать максимальную поддержку

и быть главное опорой, спиной ,

«подушкой», тёплым пледом,

горячем согревающим чаем…

Дети - это сгусток эмоций и чувств!

Им важно делится своими переживаниями,

своими радостями, для того,

чтобы эмоционально разгружаться!

Будьте рядом со своими детьми и не упустите шанс ,

быть своему ребёнку другом…", - написала Виктория.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"И на утро узнала вторая "подружка "папа", "Это большое счастье, когда ребенок делится своими чувствами и переживаниями", "Вика Вы такая умница. А Ваша Лиза замечательная девочка".

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