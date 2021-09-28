Дружина актора і коміка Юрія Ткача розповіла, як їхня сім'я перехворіла коронавірусом

Як пише Politeka.net, сім'я зірки "Квартал 95" є однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Вікторія часто з'являється з Ткачем на публіці, тому шанувальники приділяють їй не менше уваги, ніж її зоряному чоловікові.

Вікторія активно веде Instagram, хоч останнім часом фанати і звернули увагу на її пропажу з соцмереж. Щоб порадувати шанувальників, Вікторія влаштувала у себе в сторіс рубрику відповідей на питання підписників

"Як ви перехворіли коронавірусом?",- запитали у Вікторії шанувальники.

"Запахи повернулися відсотків на 10-15. Смаки приблизно на 40-50%. А перехворіли ми ще в листопаді 2020 року. Хоча перехворіли біль-мень. Не супер складно!",- підписала відео-відповідь Вікторія.

Також вона вирішила прокоментувати ситуацію особисто.

"Запахи у мене досі не повернулися. Ну, якщо супер якісь контрастні або різкі, іноді я їх чую. І на цьому все", - додала жінка.

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