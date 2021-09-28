Жена актера и комика Юрия Ткача рассказала, как их семья переболела коронавирусом
Как пишет Politeka.net, семья звезды «Квартал 95» является одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Виктория часто появляется с Ткачом на публике, поэтому поклонники уделяют ей не меньше внимания, чем ее звездному мужу.
Виктория активно ведет Инстаграм, хоть в последнее время фанаты и обратили внимание на ее пропажу из соцсетей. Чтобы порадовать поклонников, Виктория устроила у себя в сторис рубрику ответов на вопросы подписчиков.
«Как вы переболели коронавирусом?», - спросили у Виктории поклонники.
«Запахи вернулись процентов на 10-15. Вкусы примерно на 40-50%. А переболели мы еще в ноябре 2020 года. Хотя переболели боль-мень. Не супер сложно!», - подписала видео-ответ Виктория.
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Также она решила прокомментировать ситуацию лично.
«Запахи у меня до сих пор не вернулись. Ну, если супер какие-то контрастные или резкие, иногда я их слышу. И на этом все», - добавила женщина.
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