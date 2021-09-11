Популярний актор і гуморист з "Квартал 95" Юрій Ткач показав, що змусило його верещати
Юрій Ткач є відомим українським коміком. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВК" Дніпро", де він виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Зараз гуморист виступає на "Квартал 95". Артист активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками новим контентом і моментами з життя.
Цього разу Юрій на своїй сторінці в Instagram опублікував нове відео. На кадрах він з сердитим обличчям цілеспрямовано йде в бік моря.
"Все, починаємо осінь з моря", - каже Юрій Ткач.
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Після того, як він зайшов у море по коліно, він почав верещати і швидко вибіг звідти.
"Все, викупнулися, тепер можна спокійно починати осінній сезон", - жартівливо сказав гуморист.
Реакцій і коментарів під Відео немає оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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