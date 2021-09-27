Відомий комік і актор "Квартал 95" Юрій Ткач поділився кадрами зі зйомок

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВК" Дніпро", де він виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, зараз артист є актором відомого шоу" Вечірній квартал «і знімається в ситкомі "Одного разу під Полтавою", де в місці з Іриною Сопонару грає подружню пару.

Ткач у нових сторіс на сторінці в Інстаграм показав, як проходять зйомки нового сезону серіалу.

"На дворі вранці +9 градусів, а нам потрібно знімати літні сцени. Тому взяв у бабусі такі Чуні. Підроблений гольфик, ну щоб тепло. Труси вовняні. І йдемо на майданчик», - розповів актор.

"Зараз покажу вам майданчик. Всі вже чекають, один я, як завжди», - додав Юрій Ткач.

Нагадаємо, дружина Юрія Ткача Вікторія стривожила шанувальників і зізналася, що сталося.

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" розкрив у собі несподівану сторону і вразив талантом.

А ще Politeka повідомляла, що Юрій Ткач з "Квартал 95" пригрозив битою на камеру, здивувавши суворим виглядом: що сталося.