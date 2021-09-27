Известный комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач поделился кадрами со съемок

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал" и снимается в ситкоме «Одного разу під Полтавою», где в месте с Ириной Сопонару играет супружескую пару.

Ткач показал, как проходят съемки нового сезона сериала.

«На дворе утром +9 градусов, а нам нужно снимать летние сцены. Поэтому взял у бабушки такие чуни. Поддел обрезанный гольфик, ну чтобы тепло. Трусы шерстяные. И идем на площадку», - рассказал актер.

«Сейчас покажу вам площадку. Все уже ждут, один я, как обычно», - добавил Ткач.

Напомним, жена Юрия Ткача Виктория встревожила поклонников и призналась, что случилось.

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" раскрыл в себе неожиданную сторону и поразил талантом.

А еще Politeka сообщала, что Юрий Ткач из "Квартал 95" пригрозил битой на камеру, удивив суровым видом: что произошло.