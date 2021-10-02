Жена актера и комика Юрия Ткача Виктория рассказала, как на нее влияют дети

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала фото их с Юрием дочки Лизы, которая уже несколько лет является звездой социальных сетей.

«Дети - самые искренние люди в мире…Это правда! У них все настоящее…Настоящая грусть, настоящая улыбка, настоящая радость, настоящее удивление, настоящий интерес…Они всегда добрые и искренние..Даже когда у тебя ужасное настроение, ты ненавидишь весь мир и убьешь каждого кто спросит «что случилось», лишь посмотрев на своего ребёнка, самого волшебного карапуза, становится гораздо лучше… Ты даже не в силах так злиться, как прежде...», - отметила Виктория, добавив, что дети способны снять любой стресс.

По словам женщины, она обожает свою маленькую дочку.

«Мой воздух, моя душа, мой такой ещё совсем крошечный, но такой глубокий мир. Моя девочка! Люблю любовью, которую невозможно описать словами», - добавила Виктория.

Напомним, что Виктория Ткач раскрыла печальные последствия болезни: "До сих пор не вернулись...".

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач рассказал подробности съемки популярного сериала: «Взял у бабушки…».

Также Politeka писала, что Ткач решил вернуться на "Танці з зірками": "Лучше Меловина и Джамалы".