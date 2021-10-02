Жена актера и комика Юрия Ткача Виктория рассказала, как на нее влияют дети
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала фото их с Юрием дочки Лизы, которая уже несколько лет является звездой социальных сетей.
«Дети - самые искренние люди в мире…Это правда! У них все настоящее…Настоящая грусть, настоящая улыбка, настоящая радость, настоящее удивление, настоящий интерес…Они всегда добрые и искренние..Даже когда у тебя ужасное настроение, ты ненавидишь весь мир и убьешь каждого кто спросит «что случилось», лишь посмотрев на своего ребёнка, самого волшебного карапуза, становится гораздо лучше… Ты даже не в силах так злиться, как прежде...», - отметила Виктория, добавив, что дети способны снять любой стресс.
По словам женщины, она обожает свою маленькую дочку.
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«Мой воздух, моя душа, мой такой ещё совсем крошечный, но такой глубокий мир. Моя девочка! Люблю любовью, которую невозможно описать словами», - добавила Виктория.
Напомним, что Виктория Ткач раскрыла печальные последствия болезни: "До сих пор не вернулись...".
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач рассказал подробности съемки популярного сериала: «Взял у бабушки…».
Также Politeka писала, что Ткач решил вернуться на "Танці з зірками": "Лучше Меловина и Джамалы".