Відомий український гуморист Юрій Ткач став ведучим зіркового балкону на шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, відомий 37-річний комік та телеактор Юрій Ткач, який був зірковим тренером у "Лізі сміху", а також грав головну роль в ситкомі "Одного разу під Полтавою", нещодавно став одним із провідних акторів студії "Квартал 95". Окрім цього, Ткач бере участь і в інших телевізійних проєктах – став капітаном команди зіркових детективів на шоу "Маскарад".

До того ж, на офіційній сторінці "Танців з зірками" в Instagram повідомили, що Юрій Ткач став ведучим зіркового балкону шоу. Зауважимо, що кожного тижня на зірковому балконі з’являються нові знаменитості.

"Ведучим зіркового балкону на п’ятому ефірі стане Юрій Ткач @yuriy_tkach 🎉 А ви вгадали нашого гостя? Пишіть у коментарях😉", - написали на сторінці.

Нагадаємо, що у 2017 році Ткач був учасником "Танців з зірками". Він танцював у парі з Ілоною Гвоздьовою, однак перемогти на шоу їм не вдалося.

У коментарях шанувальники танцювального проєкту розповіли про свої враження від такого рішення продюсерів шоу.

"О, прикольний буде балкон)👏", "Ехахххх. Знала я супер!😍", "Можна його ще раз на танці, він краще Меловіна і Джамали танцює", "Буде весело", "Клаааас🔥🔥", "Відмінний ведучий 👏", "Супер😍❤️", "Ткач - це здорово, він позитивчик! І танцював старався 😍", "Так і знала, Ткач !! ...", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що дружина Юрія Ткача розкрила сумні наслідки коронавірусу: "Досі не повернулися...".

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" розкрив несподівані деталі зйомки популярного серіалу і засвітив кадри: "Взяв у бабусі...".

A ще Politeka повідомлялa, що дочка Ткача з "Квартал 95" в елітній школі зустріла перше кохання, мама розговорилася: "Я раділа".