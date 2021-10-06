Солістка відомого українського гурту The Hardkiss, Юлія Саніна, яка стала "мисливицею" на шоу" Маскарад", відповіла на цікаві питання про гурт і себе.

Юлія Саніна завоювала велику популярність в Україні, завдяки хітам групи "The Hardkiss", пише Politeka.net.

Зірка зараз бере участь в різних зйомках, а також активно веде свій Instagram, де часто розповідає цікаве про себе і колектив.

Цього разу співачка відповіла на 10 запитань.

"Моя Освіта: фольклорист, філолог

Скільки років в групі: 10

Моя суперздібність: робити з мухи слона

Яка я пісня: "00:00"

Який я фільм: "Посмішка Мони Лізи"

Яке я блюдо в гастролях: салат з авокадо

Який я напій в житті: обліпиховий чай

Мій "біль" в гастролях: чхаю щоранку

Моя "любов" в гастролях: Вал

Моя фраза: шоби шо ?!",- написала Саніна.

За 15 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Ахахаха шоби шо?😂😂😘😘😘😘😘", "Найкраща ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥👏", "обожнюю " нулі", шкода, що не було цієї пісні на концерті. На Олімпійському буде?", "моя любов - Вал, чому так мило ♥️", "Юля, ви Крута,правда!Давно перебуваю у фан-зоні The Hardkiss ❤️творчих вам успіхів✌️бережіть себе і своїх близьких😘", - написали користувачі Мережі.

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