Солістка відомого українського гурту The Hardkiss, Юлія Саніна, яка стала "мисливицею" на шоу" Маскарад", відповіла на цікаві питання про гурт і себе.
Юлія Саніна завоювала велику популярність в Україні, завдяки хітам групи "The Hardkiss", пише Politeka.net.
Зірка зараз бере участь в різних зйомках, а також активно веде свій Instagram, де часто розповідає цікаве про себе і колектив.
Цього разу співачка відповіла на 10 запитань.
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"Моя Освіта: фольклорист, філолог
Скільки років в групі: 10
Моя суперздібність: робити з мухи слона
Яка я пісня: "00:00"
Який я фільм: "Посмішка Мони Лізи"
Яке я блюдо в гастролях: салат з авокадо
Який я напій в житті: обліпиховий чай
Мій "біль" в гастролях: чхаю щоранку
Моя "любов" в гастролях: Вал
Моя фраза: шоби шо ?!",- написала Саніна.
За 15 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Ахахаха шоби шо?😂😂😘😘😘😘😘", "Найкраща ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥👏", "обожнюю " нулі", шкода, що не було цієї пісні на концерті. На Олімпійському буде?", "моя любов - Вал, чому так мило ♥️", "Юля, ви Крута,правда!Давно перебуваю у фан-зоні The Hardkiss ❤️творчих вам успіхів✌️бережіть себе і своїх близьких😘", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss змусила піднятися всіх суддів на шоу "Співають всі"
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