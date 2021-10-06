Солистка известной украинской группы The Hardkiss, Юлия Санина, которая стала "охотницей" на шоу "Маскарад", ответила на интересные вопросы о группе и себе.
Юлия Санина завоевала большую популярность в Украине, благодаря хитам группы "The Hardkiss", пишет Politeka.net.
Звезда сейчас участвует в различных съемках, а также активно ведет свой Инстаграм, где часто рассказывает интересное о себе и коллективе.
В этот раз певица ответила на 10 вопросов.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Гвоздеву прорвало после конфликта с Кухар на "Танцях з зірками", высказала все, что накипело: "Идиоты..."
Сын Потапа и Горовой рассказал о себе правду, которую знают только близкие: "На самом деле я…"
Не стало знаменитого российского актера и создателя "Бригады": коллеги поделились трагической новостью
Осадчая призналась, от чего отказалась из-за рождения ребенка: "Два месяца без..."
"Мое образование: фольклорист, филолог
Сколько лет в группе: 10
Моя суперспособность: делать из мухи слона
Какая я песня: "00:00"
Какой я фильм: "Улыбка Моны Лизы"
Какое я блюдо в гастролях: салат из авокадо
Какой я напиток в жизни: облепиховый чай
Моя "боль" в гастролях: чихаю каждое утро
Моя "любовь" в гастролях: Вал
Моя фраза: шобы шо ?!", - написала Санина.
За 15 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Ахахаха шобы шо?😂😂😘😘😘😘😘", "Лучшая ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥👏", "Обожаю "нули", жаль, что не было этой песни на концерте. На Олимпийском будет?", "моя любовь - Вал, почему так мило 😭😭♥️", "Юля, Вы крутая, правда!Давно нахожусь в фан-зоне The Hardkiss ❤️Творческих Вам успехов✌️Берегите себя и своих близких 😘", - написали пользователи сети.
Напомним, Санина из The Hardkiss заставила подняться всех судей на шоу "Співають всі"
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss показала, как развлекается с мужем перед концертом
Также Politeka писала, что бородатый муж Юлии Саниной из The Hardkiss насмешил гримасами