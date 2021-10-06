Солистка известной украинской группы The Hardkiss, Юлия Санина, которая стала "охотницей" на шоу "Маскарад", ответила на интересные вопросы о группе и себе.

Юлия Санина завоевала большую популярность в Украине, благодаря хитам группы "The Hardkiss", пишет Politeka.net.

Звезда сейчас участвует в различных съемках, а также активно ведет свой Инстаграм, где часто рассказывает интересное о себе и коллективе.

В этот раз певица ответила на 10 вопросов.

"Мое образование: фольклорист, филолог

Сколько лет в группе: 10

Моя суперспособность: делать из мухи слона

Какая я песня: "00:00"

Какой я фильм: "Улыбка Моны Лизы"

Какое я блюдо в гастролях: салат из авокадо

Какой я напиток в жизни: облепиховый чай

Моя "боль" в гастролях: чихаю каждое утро

Моя "любовь" в гастролях: Вал

Моя фраза: шобы шо ?!", - написала Санина.

За 15 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Ахахаха шобы шо?😂😂😘😘😘😘😘", "Лучшая ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥👏", "Обожаю "нули", жаль, что не было этой песни на концерте. На Олимпийском будет?", "моя любовь - Вал, почему так мило 😭😭♥️", "Юля, Вы крутая, правда!Давно нахожусь в фан-зоне The Hardkiss ❤️Творческих Вам успехов✌️Берегите себя и своих близких 😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Санина из The Hardkiss заставила подняться всех судей на шоу "Співають всі"

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