Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова записали третий выпуск шоу "Взрослые девочки" на YouTube, в котором поговорили о дружбе между мужчинами и женщинами.
Как пишет Politeka.net, 42-летняя Маша Ефросинина вместе со своей подругой Ольгой Поляковой решила запустить на TouTube проект "Взрослые девочки", в котором будут обсуждать интересные женские темы и делиться историями из своей жизни. Так, Полякова с Ефросининой уже обсудили проблемы своего многолетнего замужества, а также пообщались о воспитании своих дочерей-подростков. Темой третьего выпуска стала дружба между мужчинами и женщинами.
Так, Полякова рассказала об ухаживании Могилевской за ее мужем, о ссоре со свекровью из-за слухов о измене и еще о разных интересных случаях из жизни.
Как видим, такой формат шоу Поляковой и Ефросининой очень нравится поклонникам. Они пишут много похвальных комментариев, однако не обходится и без казусов. Так, Машу Ефросинину назвали Валей.
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"Валя Ефросинина хороший интервьюер! Выпуск мне очень нравится", - ошиблись в сети.
В своем Instagram Ефросинина с юмором отреагировала на ошибку с именем.
"Когда ты Валя Ефросинина", - написала Маша и опубликовала фото с каменным лицом.
Ранее Politeka писала, что Полякова покрасовалась своими богатствами, высыпав деньги на голову: "Смотрите внимательно!".
Напомним, что Полякова на встрече с Ефросининой жестко "проехалась" по Могилевской: "Моего мужа клеила".
A еще Politeka сообщала, что Ефросинина в вечернем образе поразила внешним видом и откровением: "Жизнь дарит мне...".