Популярна українська співачка Оля Полякова, яка звикла звертати на себе увагу завдяки незвичайним і навіть кричущим образам, в черговий раз відзначилася на новому відео в Instagram.

Ольга за роки музичної кар'єри знайшла свій власний стиль. Причому далеко не всім епатажні костюми зірки припадають до душі. Крихітні сукні, прозорі комбінезони або маленькі костюми з одних каменів завжди демонструють довгі ноги співачки, якими вона так пишається.

При цьому і на зйомках поза сценою Ольга показує вельми сміливі луки. У тому числі і на зйомках шоу «Маска». Щоб затьмарити своїх колег Полякова підбирає вельми запам'ятовуються вбрання. Нещодавно артистка також вирішила записати ролик для фанатів з розіграшем призів.

Причому саме рожеві бляклі волосся, великі накладні вії і запалі щоки привернули увагу аудиторії. А короткий джинсовий костюм з нашивкою доповнив новий лук знаменитості. Ольга в ролику відчувала себе більш ніж впевнено і навіть розкидала гроші на камеру, показавши свої багатства.

"Дорогі мої, я не можу більше мовчати 😱 дивіться уважно відео! Вже завтра! 🤫», - пише Полякова.

Також раніше Полякова розповіла, що колись 46-річна народна артистка України Наталія Могилевська публічно доглядала за її чоловіком. Нагадаємо, що чоловік суперблондинки Вадим на 15 років старший за Полякову, вони виховують двох дітей.

"Могилевська мого чоловіка "клеїла" прямо у мене на очах. Знаєш, як вона це робила? Підійшла ось так і каже: "у вас такий гарний піджак. Він вам так до лиця". А я була поруч і кажу: "Наталя Олексіївна, нам пора йти. Я приревнувала, не його... Але її поведінка така...Потім вона продовжила ще в Пермана на святі. Слава Богу, що я поїхала. Вона прямо ... Наташа, я все бачила", - розповіла Полякова.

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