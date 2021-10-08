Відома співачка Оля Полякова розповіла Маші Єфросиніній, що на її очах Наталія Могилевська "клеїлася" до її чоловіка.
Як передає Politeka.net, нещодавно телеведуча Маша Єфросиніна і співачка Ольга Полякова зробили своє шоу на ютуб-каналі під назвою "Дорослі дівчатка". Там вони обговорюють жіночі проблеми та актуальні теми.
Так, цього разу Оля Полякова випустила промо-відео до нового випуску ютуб-шоу (щоб побачити пост-шоу "Дорослі дівчатка", доскрольте до кінця сторінки).
На кадрах вони з Машею Єфросиніною відвіють на питання. Спочатку співачка зізналася, що не вірить у дружбу між чоловіками і жінками. А після Оля Полякова вибухнула і "наїхала" на Наталію Могилевську.
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"Могилевська! с***а, мого чоловіка клеїла на у мене на очах!", - зізналася Ольга Полякова.
"У мене немає пояснення, навіщо так роблять жінки", - прокоментувала ситуацію Маша Єфросиніна.
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