Відома українська співачка Ольга Полякова в програмі Маші Єфросініною "Взрослые девочки" розповіла історію про те, як Наталія Могилевська залицялася до її чоловіка.

Як пише Politeka.net, 37-річна популярна українська співачка, акторка та телеведуча Ольга Полякова разом із Машею Єфросініною випустили шоу на TouTube "Взрослые девочки", у кожному випуску якого спілкуються на цікаві теми. Так, Полякова з Єфросініною вже встигли обговорити проблему довгого шлюбу та своїх дітей-підлітків. Цього разу, знаменитості поговорили про дискусійне питання дружби між жінкою та чоловіком.

Так, Полякова розповіла, що колись 46-річна народна артистка України Наталія Могилевська привселюдно залицялася до її чоловіка. Нагадаємо, що чоловік суперблондинки Вадим на 15 років старший за Полякову, вони виховують двох дітей.

"Могилевська мого чоловіка "клеїла" прямо у мене на очах. Знаєш, як вона це робила? Підійшла ось так і каже: "У вас такий гарний піджак. Він вам так личить". А я була поруч і кажу: "Наталіє Олексіївно, нам пора йти. Я приревнувала, не його… Але її поведінка отака…Потім вона продовжила ще в Пермана (впливовий продюсер – ред.) на Дні народженні. Слава Богу, що я поїхала. Вона прямо… Наташа, я все бачила", - розповіла Полякова.

Зауважимо, що співачка сказала, що вони з Могилевською нормально спілкуються після того випадку.

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