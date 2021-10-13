Кто же спрятался под аутентичным костюмом?

На телеканале "1+1" состоялась премьера второго сезона загадочного шоу "Маскарад", где команды звездных судей отгадывают, кто спрятался под яркими костюмами.

Как пишет Politeka.net, премьера второго сезона шоу "Маскарад" состоялась 18 сентября на телеканале "1+1". Шоу, где две команды звезд соревнуются между собой и отгадывают спрятанных под необычными костюмами известных украинцев, транслируют каждую субботу в 20:20.

На официальной странице шоу "Маскарад" в Instagram опубликовали фрагмент из выступления аутентичной Мотанки.

"Острая на язык Мотанка за словом в карман не полезет 😉 Есть догадки, кто скрывается за этим аутентичным костюмом на @maskarad_1plus1?",- написали на странице.

Да, Мотанка едко сказала, что думает о звездных детективах шоу и заставила их смущаться. Поклонники написали свои догадки в комментариях.

"Катя Осадчая 🔥 ", "Ирина Сопонару", "Ольга Сумская 🔥 ", "Полякова 🔥 ", "Ольга Фреймут", "Нина Матвиенко", "Леся Никитюк 😉 ", "та, которая в Лисапетном батальоне поет", " Наталья Холоденко,..это так очевидно...", "100500% Валентина Хамайко, и к гадалке не ходи 🙌 ", "Мне почему-то кажется, что это Елена Кравец))", "Сумская 👏 ", Сопонару 👏🔥 ", "Холоденко 🙌 ", - предполагают в комментариях.

Напомним, что в "Липсинк батл" на шоу недавно между собой соревновались солистка The Hardkiss Юлия Санина и Владимир Дантес. Они спародировали Тину Кароль и ее известную песню "Скандал"

Ранее Politeka писала, что Юлия Санина оконфузилась смелой пародией на Кароль: "Ей до Тины, как до Киева пешком".

Напомним, что Маша Ефросинина в роскошном желтом платье произвела фурор на "Танцях з зірками "Моя стихия".

A еще Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss в образе Кароль довела до истерики Машу Ефросинину на шоу "Маскарад": "Тина, оцени".