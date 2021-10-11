Відома українська співачка Юлія Саніна з групи The Hardkiss стала учасницею шоу "Маскарад" і повторила образ Тіни Кароль з кліпу "Скандал".
Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка, фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна на шоу "Маскарад" разом з Володимиром Дантесом стали учасниками "Ліпсінк батла", в якому приміряли "скандальний" образ Тіни Кароль. Відео свого виступу в цьому образі Саніна опублікувала в Instagram.
У ролику Юлія вийшла на сцену у вузькому темному комбінезоні з геометричним візерунком. Її обличчя бідне, а волосся світле і стилізовані під зачіску Тіни Кароль в кліпі "Скандал". Треба сказати, що схожість співачок просто вражає. Суддя шоу "Маскарад" Маша Єфросиніна була просто вражена, як Юля вжилася в роль Тіни, а коли співачка ще й місток зробила, у ведучої аж істерика почалася.
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Шанувальники в коментарях почали бурхливо обговорювати перевтілення Саніної: "Чекаю, коли Тіна зробить місток у відповідь в образі Юлі Саніної", "Все вийшло просто на ура", "Не втомлююся повторювати, що Юля просто неперевершена", "Юлія Кароль", "Так добре. Маша ж сказала, що і так дуже навіть схожа", "Тіни, заціни", "Юлія молодець!", "Ну що за легенда, воскресила пісню "Скандал". Знову ставлю на повтор", "Ваша пародія це найкраще, що я бачила".
Нагадаємо, Дантес і Саніна з The Hardkiss позмагалися, кому краще в ефектному образі Кароль: "Не всякий чоловік зможе так".
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss нагадала про важливу дату для неї з чоловіком: "Сьогодні 7 років...".
Також Politeka писала, що У Мережу потрапили кадри закулісся нового випуску шоу "Маскарад" з Єфросиніною і Ткачем: відео.