Известная украинская певица и солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина показала, как выглядит без макияжа со своим любимчиком.
Как передает Politeka.net, Юлия Санина является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в музыкальной группе "The Hardkiss", где выступает солисткой. Также, стоит отметить, что она является победительницей шоу "Танці з зірками" в 2020-ом году вместе со своим напарником Дмитрием Жуком.
Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Юлия Санина сидит в машине вовсе без макияжа и показывает свою натуральную красоту. На руках у неё её любимчик - пёс породы джек-рассел-терьер.
Стоит отметить, что на 6-ой неделе шоу "Танці з зірками" Юлия Санина будет одной из суддей, вместе с Максом Чмерковским, Екатериной Кухар и Владом Ямой.
Юная дочь Пугачевой с макияжем вызвала споры в сети: "Была ребенком, зачем торопить время"
Не стало известного актера и ведущего, которого обожали за чувство юмора: «Поколения запомнят его…»
Зарицкая из KAZKA заткнула за пояс Каменских, Огневич и Тину Кароль: "Полякова только на 62-м"
Горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Ранее сообщалось, Лесю Никитюк в новом образе сравнили с Саниной из The Hardkiss, разгорелся спор: "Идет больше..."
Также, Санина из The Hardkiss кардинально сменила внешность, красотку не узнать: "Розовая пантера"
Politeka рассказывала, Санина из The Hardkiss призналась в своей суперспособности и не только: "Почему так мило"