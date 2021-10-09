Известная украинская певица и солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина показала, как выглядит без макияжа со своим любимчиком.

Как передает Politeka.net, Юлия Санина является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в музыкальной группе "The Hardkiss", где выступает солисткой. Также, стоит отметить, что она является победительницей шоу "Танці з зірками" в 2020-ом году вместе со своим напарником Дмитрием Жуком.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Юлия Санина сидит в машине вовсе без макияжа и показывает свою натуральную красоту. На руках у неё её любимчик - пёс породы джек-рассел-терьер.

Стоит отметить, что на 6-ой неделе шоу "Танці з зірками" Юлия Санина будет одной из суддей, вместе с Максом Чмерковским, Екатериной Кухар и Владом Ямой.

Ранее сообщалось, Лесю Никитюк в новом образе сравнили с Саниной из The Hardkiss, разгорелся спор: "Идет больше..."

Также, Санина из The Hardkiss кардинально сменила внешность, красотку не узнать: "Розовая пантера"

Politeka рассказывала, Санина из The Hardkiss призналась в своей суперспособности и не только: "Почему так мило"