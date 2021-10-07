Украинская певица, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина решила вернуться на главный паркет страны, вновь приняв участие в шоу «Танці з зірками».
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Санина сообщила радостную для поклонников новость. Она снова появится на шоу, но будет уже в другой роли. Как известно, Санина принимала участие в шоу в прошлом сезоне. Она уверенно шла к победе, но заняла второе место, хоть многие и пророчили ей победу. В финале шоу победительница Санта Димопулос решила отдать кубок Саниной, но та отказалась.
«Возвращаюсь на главный паркет страны @tanci1plus1 в качестве судьи. Переживаю. Хочу поддержать всех конкурсантов! Но мне важно ваше мнение! Какого судейства вы от меня ждете?», - подписала фото звезда.
В комментариях звезде оставили массу восторженных отзывов.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Виктор Павлик с новой семьей вылетел из Украины: "Я не могу передать словами..."
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Горбунов нашел себе замену на "Танцях з зірками", кто претендует на роль ведущего: "Можно идти на пенсию"
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
«Вы будете справедливо судить, я уверенна», «Юля, захвати Тину на паркет», «Одна из пар будет танцевать под вашу песню», «Юля, пожалуйста, будьте осторожны когда будете оценивать некоторых участников проекта», - пишут люди.
Напомним, Санину после резкой смены образа сравнили с Сейлор Мун: "Погодите, это же...".
Как сообщала Politeka, Санина раскрыла свою суперспособность: "Почему так мило".
Также Politeka писала, Санина показала, как развлекается с мужем перед концертом.