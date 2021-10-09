Украинская телеведущая Леся Никитюк и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина примерили образы с розовыми волосами на радость украинцев.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк недавно решила примерить большой розовый парик, впечатлив длинной "новых" волос. Юлия Санина в своем портфолио тоже имеет подобный образ. И вот, на страничке "Зірковий шлях" решили сравнить звездных артистов, предложив украинцам выбрать лучшую.
На фото Санина была в блузке и брюках с поясом. А Леся Никитюк была в рубашке и юбке в разрезом. Певица и телеведущая дополнили образами розовыми волосами.
"Леся Никитюк против Юлии Саниной. Кому розовые волосы идут больше?", - был задан вопрос под фото.
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Фанаты сразу начали обсуждать фото:
"Юля", "Конечно Юли", "Вау, я прям растерялась. Обе шикарные", "Санина+Никитюк обоев хороши по своему", "Идет больше Юле, но Лесю больше люблю".
Напомним, танцор Поляковой после провала на "Холостячке" с Огневич нашел ей "замену"
А еще Politeka писала, что о Лесе Никитюк сняли фильм, появилось полное видео и реакция ведущей
Также Politeka сообщала, что Никитюк в кожаном костюме и с розовым волосами резко обратилась к фотографу