Украинская телеведущая Леся Никитюк и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина примерили образы с розовыми волосами на радость украинцев.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк недавно решила примерить большой розовый парик, впечатлив длинной "новых" волос. Юлия Санина в своем портфолио тоже имеет подобный образ. И вот, на страничке "Зірковий шлях" решили сравнить звездных артистов, предложив украинцам выбрать лучшую.

На фото Санина была в блузке и брюках с поясом. А Леся Никитюк была в рубашке и юбке в разрезом. Певица и телеведущая дополнили образами розовыми волосами.

"Леся Никитюк против Юлии Саниной. Кому розовые волосы идут больше?", - был задан вопрос под фото.

Фанаты сразу начали обсуждать фото:

"Юля", "Конечно Юли", "Вау, я прям растерялась. Обе шикарные", "Санина+Никитюк обоев хороши по своему", "Идет больше Юле, но Лесю больше люблю".

Напомним, танцор Поляковой после провала на "Холостячке" с Огневич нашел ей "замену"

А еще Politeka писала, что о Лесе Никитюк сняли фильм, появилось полное видео и реакция ведущей

Также Politeka сообщала, что Никитюк в кожаном костюме и с розовым волосами резко обратилась к фотографу



