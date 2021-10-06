Известная украинская ведущая Леся Никитюк решила сменить имидж и появилась перед камерой с необычными длинными розовыми локонами.
Леся постоянно задействована в разных проектах и часто выступает в роли телеведущей. Поэтому звезда также записывает для себя множество роликов и делает разные кадры со съемочной площадки.
Не обходится в такие моменты без юморных моментов. В этот раз Никитюк не стала показывать даже промо из новой фотосессии. Однако фотограф, с которым Никитюк сотрудничала недавно, сам показал один из смелых образов звезды.
Леся не стала скрывать, как ей нравится преображение с розовым париком. Черный наряд из кожи удачно смотрелся на фигуре звезды.
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«Немного яркого пятна вам в ленту!», - пишет фотограф под новым кадром с Лесей.
Сама Никитюк не устояла и тут же шутливо возмутилась: «Это ты кого пятном назвал?».
Ответы артистки и ее коллеги сразу рассмешили поклонников, о чем они написали под постом.
@lesianikitiuk
Сделали лёгкую укладку, слегка затонировали волосы 💗💗💗#лесяздеся #хочувтоп♬ оригінальний звук - Fashionista
Причем ранее знаменитость решила порадовать поклонников новыми кадрами на своей странице в ТикТок. В начале видео Никитюк появляется перед камерой с минимумом макияжа, а также с собранными волосами, зализанными назад, из-за чего кажется, что Леся лысая.
Позже Леся оказывается в темной комнате, подсвеченной разными цветами. При этом внешность ведущей кардинально меняется. На ней появляется парик с длинными розовыми волосами.
Напомним, Леся Никитюк разоткровенничалась, почему не стала женой боксера.
Как сообщала Politeka, Лесе Никитюк приходится экономить на себе, красноречивые кадры.
Также Politeka писала, что Никитюк в микрошортах пожаловалась на целлюлит и дала наставления украинцам.