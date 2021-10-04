Известная украинская телеведущая Леся Никитюк тщательно следит за фигурой, поэтому регулярно посещает спортзал.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая известна украинцам благодаря проєктам "Кто сверху", "Ле Маршрутка", "Кто против блондинок", может похвастаться близкой к идеалу фигурой. В своем Instagram, где за телеведущей следит почти четыре миллиона людей, Никитюк часто рассказывает, что для того, чтобы поддерживать фигуру, она регулярно ходит в спортзал.

На этот раз Леся опубликовала фото, на котором примерила боксерские перчатки. Телеведущая была одета в белый топ и зеленые спортивные шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги.

"Good morning ) бегом все на тренировку!!!Потому что целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть 😎

Я вот сплю еще на самом деле, это вчерашняя фотка 🤣 но то, что мне очень интересно кто из вас каким спортом занимается - это факт 👇🏻👇🏻👇🏻

Напишите в комментах 😌 ", - поинтересовалась Леся у поклонников.

Фанаты Никитюк поставили более 40 тысяч лайков и написали много комментариев.

"Дзюдо 💁‍♀️😃 ", "Балет 😂🔥 ", "кикбоксинг 🥊🥊 ", "настольный теннис", "Фитнес, стретчинг 🔥 ", "таэквон-до 😊 + тренажерный зал 🔥 ", "Занималась большим теннисом 6 лет. С 4х лет катаюсь на лыжах, коньках, роликах) ну и конечно же хожу в спорт зал))", "Пауэрлифтинг 💪🏻 А еще работаю персональным тренером в фитнес клубе 😁 ", "Я с понедельника, обещаю 😆🤞 ", "Красавица какая 🔥 ", "Мой спорт - бег на работу каждое утро 😂 ", "Спорт это круто, меня бодрят танцы 😍😍😍 очень классно себя чувствую когда танцую, осуществлены все группы мышц 🔥🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Никитюк оконфузилась во время дефиле в спортивном зале: "Малышка на миллион".

Напомним, что Притула засмущав Никитюк перед объективами камер: "На этой прекрасной ноте я...".

A еще Politeka сообщала, что Козловский, Астафьева и другие звезды удивились превращению Никитюк: "Уже можно замуж".