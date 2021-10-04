Ведуча Леся Нікітюк збентежила черговою витівкою

33-річна зірка поділилася в "сторіз" у себе в Instagram, як проходять зйомки нового шоу "Пара на мільйон", ведучою якого вона стала разом з Романом Міщеряковим, передає Politeka.net.

Леся опублікувала кадри закулісся, на яких постала разом із колегами в справжньому боксерському залі - з безліччю груш та іншої атрибутики. Жартома Нікітюк "віддубасила" товаришів, зробивши сміливу заяву.

Леся зізналася, що не змогла б бути просто дружиною боксера, так як тут же кинулася б вчити його битися.

"Та що це за чоловік такий! По корпусу йому пробивай, в пику йому давай! По ногах! Ось так, по ногах!", - уявила собі таку ситуацію Леся, коли все бере в свої руки.

"Тому я і не дружина боксера. А ось тренером бути можу😂", - підсумувала блондинка.

На наступних кадрах вона нібито тренує колегу, і явно не жаліє: "Сильніше бий! Як я тебе вчила - по ногах!".

Наприкінці Нікітюк додала, що під час зйомок дійсно не вистачало чемпіона: "А взагалі на рингу було нудно без чемпіона Олександра Усика ❤️".

Зазначимо, шоу "Пара на мільйон" замінить на Новому каналі реаліті "Від пацанки до панянки". Учасниками проекту стануть популярні інстадиви і не менш чудові хлопці, у яких в Мережі тисячі підписників, але в реальному житті - вони всі самотні.

"Ми вирішили їх об'єднати і заохотити разом пройти випробування", - розповіли продюсери нового шоу.

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