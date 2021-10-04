Ведущая Леся Никитюк обескуражила очередной выходкой

33-летняя звезда поделилась в "сториз" у себя в Инстаграм, как проходят съемки нового шоу "Пара на мільйон", ведущей которого она стала вместе с Романом Мищеряковым, передает Politeka.net.

Леся опубликовала кадры закулисья, на которых предстала вместе с коллегами в настоящем боксерском зале - с множеством груш и другой атрибутики. В шутку Никитюк "отдубасила" товарищей, сделав смелое заявление.

Леся призналась, что не смогла бы быть просто женой боксера, так как тут же кинулась бы учить его драться.

"Та что это за муж такой! По корпусу ему пробивай, в рожу ему давай! По ногам! Вот так, по ногам!", - представила себе такую ситуацию Леся, когда все берет в свои руки.

"Поэтому я и не жена боксера. А вот тренером быть могу😂", - подытожила блондинка.

На следующих кадрах она якобы тренирует коллегу, и явно не жалеет: "Сильнее бей! Как я тебя учила - по ногам!".

В конце Никитюк добавила, что во время съемок действительно не хватало чемпиона: "А вообще на ринге было скучно без Чемпиона Александра Усика ❤️".

Отметим, шоу "Пара на мільйон" заменит на Новом канале реалити "От пацанки до панянки". Участниками проекта станут популярные инстадивы и не менее замечательные парни, у которых в Сети тысячи подписчиков, но в реальной жизни - они все одиноки.

"Мы решили их объединить и поощрить вместе пройти испытания", - рассказали продюсеры нового шоу.

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