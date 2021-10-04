Ведущая Леся Никитюк обескуражила очередной выходкой
33-летняя звезда поделилась в "сториз" у себя в Инстаграм, как проходят съемки нового шоу "Пара на мільйон", ведущей которого она стала вместе с Романом Мищеряковым, передает Politeka.net.
Леся опубликовала кадры закулисья, на которых предстала вместе с коллегами в настоящем боксерском зале - с множеством груш и другой атрибутики. В шутку Никитюк "отдубасила" товарищей, сделав смелое заявление.
Леся призналась, что не смогла бы быть просто женой боксера, так как тут же кинулась бы учить его драться.
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"Та что это за муж такой! По корпусу ему пробивай, в рожу ему давай! По ногам! Вот так, по ногам!", - представила себе такую ситуацию Леся, когда все берет в свои руки.
"Поэтому я и не жена боксера. А вот тренером быть могу😂", - подытожила блондинка.
На следующих кадрах она якобы тренирует коллегу, и явно не жалеет: "Сильнее бей! Как я тебя учила - по ногам!".
В конце Никитюк добавила, что во время съемок действительно не хватало чемпиона: "А вообще на ринге было скучно без Чемпиона Александра Усика ❤️".
Отметим, шоу "Пара на мільйон" заменит на Новом канале реалити "От пацанки до панянки". Участниками проекта станут популярные инстадивы и не менее замечательные парни, у которых в Сети тысячи подписчиков, но в реальной жизни - они все одиноки.
"Мы решили их объединить и поощрить вместе пройти испытания", - рассказали продюсеры нового шоу.
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