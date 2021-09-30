Известная телеведущая Леся Никитюк рассказала, сколько заработала с первой песни под названием "Ямы"

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в шоу "Орел и Решка", где путешествовала по миру более 2 лет. Сейчас Никитюк ведет программу "Хто зверху" вместе с Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся в ярком розовом кардигане держит в руках документы.

"Ребята, подписываю документы, в которых я первый раз в жизни заработала на песне "Ямы, на дорогах ямы" 10 тысяч гривен. Пожалуйста, вам видно?", - показала телеведущая.

"Не много, не мало, но приятно. Давайте еще раз послушаем эту прекрасную композицию", - прокричала Леся Никитюк.

"Никогда так еще десятке не радовалась. Заодно и песню скачала!", - сказала счастливая Никитюк.

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