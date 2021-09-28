Ведущая Леся Никитюк заинтриговала публику свежим фото

33-летняя звезда "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?", как известно, скрывает свою личную жизнь, но, порой, интригует сюрпризами, которые ей, по всей видимости, делают мужчины. Прослывшая заядлой холостячкой, Леся похвасталась в своем новом посте в Инстаграм утренним фото с шикарным букетом роз, передает Politeka.net.

"Как вам такой поворот в 8 утра😁 Только накрасишься, сразу цветы несут🥰", - подписала Никитюк.

Слегка растрепанная ведущая, но с нюдовым макияжем, в топе и юбке, засняла свое отражение в зеркале. Леся держала в руках огромный букет с белыми и лиловыми цветами.

Пользователи порадовались за Никитюк и засыпали комплиментами в комментариях:

"Вау. Здорово"

"Леся Ивановна и Рафик🔥"

"А не накрашенной боятся нести 🤔? - через раз😂 - слабаки, такую звездочку не замечают)) 🔥"

"О, крутоо👏👏Пошла и я накрашусь))) И буду ждать😂"

"И не узнать, такая красивая🙌"

"Утро начинается не с кофе 🥰 Идеально 🌹"

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