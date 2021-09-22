Победитель 11 сезона "Голоса страны" Сергей Лазановский продолжает шутить по поводу своей влюбленности в Лесю Никитюк

26-летний исполнитель родом из Ивано-Франковщины старается всячески подогревать интерес к себе и своему творчеству. Не обходится без курьезных случаев и заявлений. В том числе и о Лесе Никитюк.

Как известно, молодой человек после победы в шоу в команде Нади Дорофеевой стал активно вести свой блог. В Инстаграм Лазановский признался, что всегда мечтал познакомиться лично с Лесей Никитюк. Мечта Лазановского осуществилась, когда ведущая заметила молодого артиста и они даже перекидывались кокетливыми шутками.

После этого молодой артист не раз вспоминал Лесю в забавном ключе. В этот раз не обошлось без упоминаний его отношений с Лесей.

Лазановский упомянул о конкурсе набора артистов Яны Шемаевой, профессионально известной как Джерри Хейл:

«Родные, ну вы знаете, что делать. С Лесей Никитюк ничего не вышло, может тут попробовать?».

Ранее артист признался, что всегда мечтал познакомиться лично с Лесей Никитюк. Мечта Лазановского осуществилась, когда ведущая заметила молодого артиста и между ними завязался шуточный флирт по интернету.

После артист выпустил клип на песню «Я кохаю», в котором признается Никитюк в любви, артист показал кадры «признания» в своем Тик-Токе.

На видео можно увидеть, как Лазановский отправляет Лесе сообщение в соцсети. Затем появляется уведомление, что ведущая увидела послание.

Напомним, что Сергей Лазановский сообщил о пополнении в семье: "Будет еще один...".

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