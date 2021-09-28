Телеведущая Леся Никитюк рассказала, какой подарок принесла Притуле на юбилей

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блоге Леся Никитюк в программе "Світське життя" рассказала о том, какие подарки любят все, и что подарила Сергею Притуле на его 40-летие. Отметим, что в этом выпуске программы ведущую Катю Осадчую подменила певица Настя Каменских, которая и расспрашивала Лесю.

Так, по словам Никитюк, все любят, когда им дарят деньги. Даже если речь идет о богатых статусных людях. "Люди даже в шоу-бизнесе, при статусе, любят, когда им дарят деньги", - отметила телезвезда.

Она призналась, что такой денежный подарок получил от нее коллега-ведущий Сергей Притула. "Подарила 500 или 1000 долларов, где-то так. Дала конверт, он спрятал его и все", - призналась Леся. Также он шутливо раскритиковала празднование дня рождения Притулы, отметив, что все было довольно скромно – без лобстеров и трюфелей.

Напомним, популярная телеведущая Леся Никитюк собралась замуж за известного гения и насмешила подготовкой: "Как мы назовем нашего сына с Илоном Маском?".

Как сообщала Politeka, Довольная телезвезда Леся Никитюк призналась, чем занималась весь выходной день: "Теперь на работу…".

Также Politeka писала, что известная телеведущая и блогерша Леся Никитюк поразила видом на фоне певицы Насти Каменских и призналась, как порадовала своего коллегу Сергея Притулу: "Так бросается в глаза...".