Телеведущая Леся Никитюк рассказала, какой подарок принесла Притуле на юбилей
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блоге Леся Никитюк в программе "Світське життя" рассказала о том, какие подарки любят все, и что подарила Сергею Притуле на его 40-летие. Отметим, что в этом выпуске программы ведущую Катю Осадчую подменила певица Настя Каменских, которая и расспрашивала Лесю.
Так, по словам Никитюк, все любят, когда им дарят деньги. Даже если речь идет о богатых статусных людях. "Люди даже в шоу-бизнесе, при статусе, любят, когда им дарят деньги", - отметила телезвезда.
Она призналась, что такой денежный подарок получил от нее коллега-ведущий Сергей Притула. "Подарила 500 или 1000 долларов, где-то так. Дала конверт, он спрятал его и все", - призналась Леся. Также он шутливо раскритиковала празднование дня рождения Притулы, отметив, что все было довольно скромно – без лобстеров и трюфелей.
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Напомним, популярная телеведущая Леся Никитюк собралась замуж за известного гения и насмешила подготовкой: "Как мы назовем нашего сына с Илоном Маском?".
Как сообщала Politeka, Довольная телезвезда Леся Никитюк призналась, чем занималась весь выходной день: "Теперь на работу…".
Также Politeka писала, что известная телеведущая и блогерша Леся Никитюк поразила видом на фоне певицы Насти Каменских и призналась, как порадовала своего коллегу Сергея Притулу: "Так бросается в глаза...".