Леся Никитюк показала стильный образ, сравнив себя с миланской модой

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала успешной телеведущей, заблистав в "Орел и Решка". После этого девушка вела и ведет много рейтинговых программ, включая "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и многих других. Красотку благодаря этому признавали два раза "Ведущей года" по версии "Бал цветов", а также "Cosmopolitan Awards". Не забывает Леся и об Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев, а красотка там активно делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Леся надела мини-юбку, топик и пиджак. Красотка дополнила образ роскошными ботфортами, которые были в расцветке змеи. Также Никитюк добавила фото девушки в аналогичной обуви. Только красотка была в мини-платье с открытыми плечами, а в руках держала сумочку.

"Ну, Милан Миланом, а мы тут в Киеве тоже в тренде, да, Юрочка?", - написала Леся.

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