Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк впечатлила образом ковбойши
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у блондинки появились фото, сделанные за городом. Леся позировала в джинсах со змеиным принтом, джинсовой рубашке и ковбойских шляпе и жилетке. Образ дополняли сапоги. Никитюк позировала за городом, не забыв сфотографироваться возле сарая с сеном.
«Ловите цем от ковбойши Ле», - игриво подписала снимки звезда.
В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов.
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«Леся, вы просто молодец, и вы для меня пример целеустремленности», «Красотка», «Шикарная», «Стильно, и очень вам Леся идёт», «Суперовая коза», «Техасский Рейнджер», «Невероятная красавица, очень красивые длинные белые вьющиеся волосы», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что на селфи у Никитюк оказались невероятно большие губы. Поклонники стали гадать, Никитюк увеличила губы или просто подкорректировала их форму при помощи косметики.
Напомним, что Леся Никитюк показала, где оказалась после загруженных выходных: «Дай Боже здоровья…».
Как сообщала Politeka, Никитюк показала красавицу-маму, впечатлив видом крупным планом: "Мои моменты счастья".
Также Politeka писала, что Никитюк подразнила видом, обернувшись одеялом на балконе: «Похожа на Камерон Диас в молодости».