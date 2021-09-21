Українська телеведуча Леся Нікітюк подражнила ефектним кадром

Як пише Politeka.net, новим фото телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк позувала на балконі обернувшись у ковдру.

"Для мене щастя в моменті-це коли скасовується ранкова зйомка і ти можеш спокійно полежати і подивитися улюблений серіал зі смаколиками і улюбленим апельсиновим соком, коли у тебе з'явився камін і ви можете збиратися у нього всією сім'єю, це коли ти не бачила собаку два місяці, а потім приїжджає, а він любить тебе як раніше...",- написала вона.

Фолоовери Нікітюк були в захваті від сміливого фото.

"Нічого собі! Обожаю", "Леся красуня Така", "В такому ракурсі схожа на Кемерон Діаз в молодості", " проклята ковдра, щоб вона провалилося!", "Круте фото. Ти прекрасна", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Нікітюк в прозорій блузці зачепила українок за живе: "дуже хотілося б з чоловіком і грошима, але..."

Як повідомляла Politeka, партнер Лесі Нікітюк збентежив появою на "Холостячці" з Огневич: "теж мені герой»

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк показала, де опинилася після завантажених вихідних:»Дай Боже здоров'я..."