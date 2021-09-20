Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как приходит в себя после выходных

Как пишет Politeka.net, кадрами телеведущая поделилась на своей странице в Инстаграм.

Леся Никитюк является ведущей многих развлекательных проектов на ТВ. Красотка активно занимается своей карьерой, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами рабочими моментами и некоторыми подробностями своей жизни.

В новых сторис Леся Никитюк рассказала, что выходные у нее прошли за работой, поэтому наверстать отдых она решила в понедельник.

«Пока вы на выходных отдыхали, я работала, так что теперь моя очередь», - отметила телеведущая.

Расслабиться Никитюк решила с помощью тайского массажа.

«Дай Боже здоровья людям из Тайланда. Всему Тайланду дай Боже здоровья», - сказала Леся во время сеанса, который проходил в полумраке. Похоже, процедура действительно ей понравилась.

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