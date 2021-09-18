Популярная украинская ведущая Леся Никитюк подняла актуальную для женщин тему
Как пишет Politeka.net, знаменитость посвятила новый пост в Инстаграм непростому вопросу. Так, Никитюк решила перечислить известные ей пути достижения успеха для женщин в современном обществе.
«Есть женщины которые достигают успеха с помощью мужчины. Есть женщины, которые достигают успеха с помощью денег. А есть женщины - Спасиба я Сама. Вы к которым относитесь?», - написала ведущая.
Этот пост Никитюк решила проиллюстрировать собственными фото. На них звезда позировала в саду рядом с милыми столиками. На ней были черные брюки и нарядная черная блузка в белый горошек с большим фигурным воротником. Полупрозрачная ткань блузки придавала образу ведущей нотку пикантности.
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Поднятая Никитюк тема затронула за живое многих украинок. Они тут же отреагировали в комментариях к посту.
«А есть женщины, которые не достигли успеха», «Спасиба я Сама это про меня», «С помощью денег это как? Тоже нуждаюсь в их помощи», «Очень хотелось бы с мужчиной и деньгами, но приходится Спасиба я сама», «хочешь сделать хорошо - сделай это сама», «Успеха достигают женщины которые этого хотят и которые много работают, это личный выбор», - пишут люди.
Напомним, Никитюк поразила видом в расстегнутых штанах и необычном топике.
Как сообщала Politeka, Никитюк в роскошных ботфортах и мини приковала взгляды к стройным ножкам.
Также Politeka писала, что Никитюк без стеснения показала, как покрылась прыщами и дала совет.